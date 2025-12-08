Jedna osoba povrijeđena u sudaru kamiona i automobila kod Zenice

Na magistralnom putu M-17 u zeničkom naselju Pehare danas se u 14.15 časova dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i putnički automobil.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) potvrđeno je da je u ovoj nesreći jedna osoba zadobila tjelesne povrede.

Povrijeđena osoba je prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći, dok stepen povreda još uvijek nije zvanično potvrđen.

Na mjestu događaja, pored policijskih službenika, intervenisala je i Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica, kao i pripadnici Policijske stanice Centar.

U toku je policijski uviđaj kojim će se utvrditi tačni uzroci nesreće. Saobraćaj na ovoj dionici je trenutno otežan, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje dok se uviđaj ne privede kraju i dionica ne očisti za nesmetano saobraćanje, prenosi Kliks.