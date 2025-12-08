Incident u Hitnoj pomoći: Uhapšena žena (40) zbog fizičkog napada na radnika

U prostorijama Službe hitne medicinske pomoći u Zenici sinoć je došlo do fizičkog napada na radnika ove zdravstvene ustanove.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, incident se desio u 22:20 sati u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći, od strane lica B.B., rođena 1985. godine, iz Zenice, izvršen je fizički napad na lice K.N., rođeno 1994. godine, uposlenika navedene ustanove, koje je tom prilikom zadobilo lakše tjelesne povrede konstatovane u Službi hitne medicinske pomoći Zenica.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično d‌jelo "Nasilničko ponašanje" B.B. je lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje, te je nad istom zavedena kriminalistička obrada, navode iz MUP-a ZDK.