Slatka pica koja osvaja internet, gotova za 10 minuta

Informer

08.12.2025

15:14

Foto: pexels/pedro furtado

Ako volite brze poslastice koje izgledaju efektno, a prave se od sastojaka koje već imate u kuhinji, slatka pica je pravi izbor.

Ovaj desert kombinuje mekano tijesto, bogat čokoladni namaz, svježe maline, mekane maršmelou kockice i hrskave čokoladne kapljice - spoj koji garantuje savršenu harmoniju ukusa i tekstura.

Osim što izgleda fantastično, slatka pica je toliko jednostavna da je možete napraviti i u posljednjem trenutku, kad poželite nešto čokoladno i posebno.

1 okrugla podloga za picu (klasično tijesto, tanko razvučeno ili gotovo)

4-5 kašika čokoladnog namaza (poput Nutele)

1 šaka svježih malina

1 šaka mini maršmelou kockica

2 kašike čokoladnih kapljica

1 kašika sjeckanih orašastih plodova (lješnici ili bademi – opciono)

Malo istopljene čokolade za dekoraciju (opciono)

Priprema:

Ispecite podlogu

Tijesto za picu pecite 8-10 minuta na 200 stepeni, dok blago ne porumeni. Ako koristite gotovu podlogu, samo je kratko zagrijte da omekša.

Dok je podloga još topla, premažite je čokoladnim namazom kako bi se malo otopio i formirao savršeno kremastu osnovu.

Dodajte maršmelou kockice

Ravnomjerno rasporedite mini maršmelou kockice preko čokolade. Toplina će ih djelimično omekšati i dati posebno mekanu teksturu.

Pospite čokoladne kapljice

Dodajte čokoladne kapljice koje će se djelimično rastopiti i pojačati čokoladni ukus.

Rasporedite maline

Svježe maline stavite preko ostalih sastojaka kako bi dale osvježavajuću kiselkastu notu.

Orašasti dodatak (opciono)

Pospite sjeckane orašaste plodove za dodatnu hrskavost i aromu.

Dekorišite istopljenom čokoladom

Prelijte tankim mlazom istopljene čokolade da desert izgleda još dekorativnije - baš kao na fotografiji.

