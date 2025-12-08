Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da BiH neće postati članica NATO-a, jer se Republika Srpska tome protivi, te istakao da se Srpska trudi da poveća intenzitet saradnje sa Rusijom u svim oblastima.

"Naša politika ne podrazumijeva učlanjenje u NATO. Trudimo se da povećamo intenzitet saradnje sa Rusijom u svim oblastima - u sportu, kulturi, nauci, politici", rekao je Dodik za TASS.

On je istakao da se ništa nije promijenilo u političkom izboru srpskog naroda.

"Srbi vole i nastavljaju da podržavaju Rusiju. Rusija je sada u opravdanom i razumljivom odbrambenom stanju i nadamo se da će izaći kao pobjednik", rekao je Dodik.

On je istakao da samo obnovljena saradnja sa Rusijom može spasiti od kolapsa Evropu, čiji je ekonomski uspjeh u velikoj mjeri bio zasnovan na pristupu ruskim resursima po povoljnoj cijeni.

"Sada kada je to prošlo, vidimo Evropu u teškoj ekonomskoj situaciji. Njihovi pokazatelji su veoma niski. Postoji recesija, problemi sa prilivom migranata. Sve što se sada dešava moglo bi na kraju uništiti Evropu", rekao je Dodik.

U budućnosti, ukazuje Dodik, Evropa može ostati uspješna samo ako joj Rusija pomogne, te se nada da će to biti zasnovano na ekonomskim principima.

"Bilo je dobro razvijati njemačku ekonomiju kada su dobijali jeftin gas iz Rusije. Ali čim je stigao američki gas, čija je cijena utrostručena, njemačko ekonomsko čudo se raspalo. I siguran sam da dok se Evropa ne integriše sa Rusijom, Evropljani neće moći da postignu nikakav uspjeh", rekao je Dodik.

Evropa će po završetku sukoba u Ukrajini najviše izgubiti

Dodik je ocijenio je da će po okončanju konflikta u Ukrajini najviše izgubiti Evropa, koja se već suočila sa velikim ekonomskim problemima.

"Kada predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp postignu dogovor, videćemo eroziju evropskih elita, koja je već počela i na kraju će dovesti do njihovog kraha", rekao je Dodik za TASS.

On je ocijenio da u Evropi nema lidera koji bi mogao nešto preduzeti da promijeni stvari, dodajući da je podrška francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu na 12 odsto i to vjerovatno više među migrantima nego među domaćim stanovništvom, dok je na niskom nivou i podrška njemačkom kancelaru.

Govoreći o mogućem vojnom sukobu između Rusije i Evrope, Dodik je rekao da se apsolutno slaže sa stavom ruskog predsjednika da Evropa nema potrebne mišiće da ratuje protiv Rusije.

"Njegova poruka je iskrena i direktna. Vi Evropljani probajte ako želite, ali mi ništa nećemo preduzimati", rekao je Dodik.

On je naveo da je Rusija u sukobu sa Ukrajinom ne zato što želi da zauzme tuđe teritorije, već zato što su ti prostori istorijski uvijek pripadali Rusiji.

Dodik je podsjetio da su lideri nekadašnjeg SSSR-a donosili odluke koje su ponekad bile u suprotnosti sa istorijskom istinom.

"Zato su Krim i dio Ukrajine sada vraćeni tamo gdje treba da budu. Nažalost, u politiku je umiješana i pravoslavna duša ruskog naroda. Uvijek smo smatrali da u Ukrajini živi narod koji dijeli iste vrijednosti i pripada istoj zajednici", rekao je Dodik.

On je istakao da su tako i Srbi mislili da su im narodi bivše Jugoslavije braća, ali se pokazalo da nije tako.

"Sve što nam se ovdje dešavalo bilo je dio prethodne igre koju Zapad vodi protiv Rusije", rekao je Dodik.