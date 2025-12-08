Sutra pretežno sunčano

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Tokom jutra i dijela prijepodneva biće umjereno do pretežno oblačno, na jugu sunčanije. Uz rijeke i po kotlinama moguća je magla i niska oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana biće sve sunčanije i toplije, ponegdje će se magla duže zadržati uz hladnije vrijeme u tim mjestima.

Uveče se očekuje postepeno naoblačenje sa sjevera, koje će se u narednoj noći širiti ka svim krajevima, bez padavina.

Duvaće slab vjetar, uveče u višim predjelima u Krajini i umjeren i promjenljiv ili južnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do četiri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus dva stepena, dok će maksimalna dnevna biti od 11 do 16, u mjestima s maglom od sedam stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je najviše sunčanog vremena bilo na području Hercegovine i jugozapadu. U većini krajeva preovladavalo je pretežno oblačno vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kalinovik i Čemerno tri, Han Pijesak četiri, Sokolac pet, Šipovo šest, Kneževo, Mrkonjić Grad i Bugojno sedam, Banjaluka, Doboj, Drinić, Srbac, Drvar, Sarajevo, Tuzla i Zenica osam, Gacko, Zvornik, Novi Grad, Rudo, Foča, Bihać, Livno i Sanski Most devet, Višegrad, Prijedor, Ribnik i Srebrenica deset, Bijeljina 11, Bileća 14, Mostar 15, te Trebinje 17 stepeni.