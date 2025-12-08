Stipendije u Srpskoj rastu za 100 KM

Najavio je predsjednik Unije studenata Nikola Šobot govoreći o zastupljenosti studenata u okviru institucija.

Šobot je to izjavio nakon konsultacija sa premijerom Savom Minićem o budžetu Republike Srpske.

Konsultacije sa Univerzitetima

Inače, Minić je ranije održao konsultacije sa predstavnicima javnih univerziteta u Republici Srpskoj.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je Univerzitet pripremio svoj budžet, u okviru kojeg su planirana povećanja plata zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja, administrativnom osoblju od januara, a nastavnicima i saradnicima od marta naredne godine.

"Ove godine započeti su radovi na uređenju univerzitetskog kampusa, a u planu je i izgradnja aneksa zgrade Filološkog fakulteta. Za oba javna univerziteta predviđene su kapitalne investicije u ukupnom iznosu od 10 miliona KM", istakao je Gajanin.

Prof. dr Milija Kraišnik, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naveo je da je Muzička akademija dobila nove prostorije, te da je na Palama u toku izgradnja objekta za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

"U planu je i izgradnja simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, kao i rekonstrukcija zgrade Pravnog fakulteta, te završetak koncertne dvorane", dodao je Kraišnik.