Stipendije u Srpskoj rastu za 100 KM

08.12.2025
Studenti u Republici Srpskoj dobiće povećanje stipendija za 100 konvertibilnih maraka (KM).
Najavio je predsjednik Unije studenata Nikola Šobot govoreći o zastupljenosti studenata u okviru institucija.
Šobot je to izjavio nakon konsultacija sa premijerom Savom Minićem o budžetu Republike Srpske.
Inače, Minić je ranije održao konsultacije sa predstavnicima javnih univerziteta u Republici Srpskoj.
Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je Univerzitet pripremio svoj budžet, u okviru kojeg su planirana povećanja plata zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja, administrativnom osoblju od januara, a nastavnicima i saradnicima od marta naredne godine.
"Ove godine započeti su radovi na uređenju univerzitetskog kampusa, a u planu je i izgradnja aneksa zgrade Filološkog fakulteta. Za oba javna univerziteta predviđene su kapitalne investicije u ukupnom iznosu od 10 miliona KM", istakao je Gajanin.
Prof. dr Milija Kraišnik, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naveo je da je Muzička akademija dobila nove prostorije, te da je na Palama u toku izgradnja objekta za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
"U planu je i izgradnja simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta u Foči, kao i rekonstrukcija zgrade Pravnog fakulteta, te završetak koncertne dvorane", dodao je Kraišnik.
