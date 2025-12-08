Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

U trgovačkom centru Storo Storsenter u Oslu danas je došlo do pucnjave kada je mlađi muškarac ispalio hitac iz vatrenog oružja. Policija je brzo reagovala i stavila napadača pod nadzor, a u incidentu niko nije povrijeđen.

Centar, koji je bio privremeno evakuisan, u međuvremenu je ponovno otvoren, piše norveški NRK.

"Ispostavilo se da je ispaljen jedan hitac. Imamo kontrolu nad počiniteljem", potvrdio je voditelj operacija Tor Grotum. Prema navodima policije, osumnjičeni je mladić koji je sam obavijestio policiju o svom činu.

Pucanj u strop

Voditelj intervencije izjavio je kako pucanj nije bio usmjeren ni prema kome. "Hitac je u stropu. Ništa ne ukazuje na to da je pokušao nekoga povrijediti", rekao je.

Policija je naknadno potvrdila da do sada nisu pronađene povrijeđene osobe.

Iako motiv napada još nije poznat, mladić je bio teško naoružan. Navodno je koristio sačmaricu, a kod sebe je, prema policijskim izvorima, imao još dva pištolja, bejzbolsku palicu i vjerovatno nož.

Brza evakuacija centra

Na mjesto događaja odmah su upućene jake policijske i medicinske snage, a područje je nadlijetao i policijski helikopter. Cijeli trgovački centar, koji je s oko 140 trgovina i kafića najveći u Oslu, hitno je evakuisan.

Svjedoci su za NRK ispričali kako su vidjeli muškarca s oružjem, nakon čega je nastala panika i ljudi su počeli bježati.

Nešto prije 11.30 sati policija je procijenila da je situacija sigurna te je centar ponovno otvoren za posjetitelje. "Pretražili smo sve što nam je bilo potrebno, naša je procjena da je područje sigurno i da se centar može otvoriti", poručili su iz policije.