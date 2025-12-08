Novi pokušaj pronalaska rješenja za granični prelaz u Gradišci

Nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj će se tražiti rješenje za puštanje u funkciju novog Graničnog prelaza u Gradišci, biće održana danas.

Upravni odbor Uprave nije donio odluku o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, zbog čega je onemogućen početak rada ovog graničnog prelaza.

Protiv usvajanja je bio član Upravnog odbora kog imenuje Vlada Federacije BiH Zijad Krnjić.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da će, ako ne bude rješenja, pozvati prevoznike pred Vladu Federacije BiH.