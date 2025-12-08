Logo
Novi pokušaj pronalaska rješenja za granični prelaz u Gradišci

08.12.2025

12:05

Nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj će se tražiti rješenje za puštanje u funkciju novog Graničnog prelaza u Gradišci, biće održana danas.

Upravni odbor Uprave nije donio odluku o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, zbog čega je onemogućen početak rada ovog graničnog prelaza.

Protiv usvajanja je bio član Upravnog odbora kog imenuje Vlada Federacije BiH Zijad Krnjić.

савјет министара

BiH

Srpski ministri nisu podržali dnevni red sjednice Savjeta ministara

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da će, ako ne bude rješenja, pozvati prevoznike pred Vladu Federacije BiH.

