Predsjednik bilećke Skupštine podnosi ostavku - vraća mandat

ATV

08.12.2025

11:27

0
Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

Predsjednik Skupštine Opštine Bileća Miroslav Sudžum (SNSD) podnio je ostavku na ovu funkciju.

Kako saznaje portal "Direkt", Sudžum se iz političkog života povlači iz ličnih razloga i vraća osvojeni odbornički mandat.

67936c0a40e81 Полиција РС

Hronika

Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

On je Komisiji za izbor i imenovanje dostavio zahtjev za ostavku, koju bi trebalo da potvrdi i Skupština Opštine Bileća na narednom zasjedanju.

Sudžum neće više biti ni odbornik, jer će vratiti i odbornički mandat, a umjesto njega u skupštinu će ući sljedeći sa liste.

Колегијум бањалучке Скупштине

Banja Luka

Poskupljenje vode, neradna nedjelja: Dogovoren datum sjednice banjalučke Skupštine

Miroslav Sudžum je potvrdio za pomenuti portal da se povlači iz politike iz ličnih razloga, te rekao da ne bi više ništa komentarisao.

Bileća

Komentari (0)
