Predsjednik bilećke Skupštine podnosi ostavku - vraća mandat

Predsjednik Skupštine Opštine Bileća Miroslav Sudžum (SNSD) podnio je ostavku na ovu funkciju.
Kako saznaje portal "Direkt", Sudžum se iz političkog života povlači iz ličnih razloga i vraća osvojeni odbornički mandat.
On je Komisiji za izbor i imenovanje dostavio zahtjev za ostavku, koju bi trebalo da potvrdi i Skupština Opštine Bileća na narednom zasjedanju.
Sudžum neće više biti ni odbornik, jer će vratiti i odbornički mandat, a umjesto njega u skupštinu će ući sljedeći sa liste.
Miroslav Sudžum je potvrdio za pomenuti portal da se povlači iz politike iz ličnih razloga, te rekao da ne bi više ništa komentarisao.
