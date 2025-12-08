Predsjednik bilećke Skupštine podnosi ostavku - vraća mandat

Kako saznaje portal "Direkt", Sudžum se iz političkog života povlači iz ličnih razloga i vraća osvojeni odbornički mandat.

Hronika Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

On je Komisiji za izbor i imenovanje dostavio zahtjev za ostavku, koju bi trebalo da potvrdi i Skupština Opštine Bileća na narednom zasjedanju.

Sudžum neće više biti ni odbornik, jer će vratiti i odbornički mandat, a umjesto njega u skupštinu će ući sljedeći sa liste.

Banja Luka Poskupljenje vode, neradna nedjelja: Dogovoren datum sjednice banjalučke Skupštine

Miroslav Sudžum je potvrdio za pomenuti portal da se povlači iz politike iz ličnih razloga, te rekao da ne bi više ništa komentarisao.