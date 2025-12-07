Prijedor: Pripreme za novogodišnje i božićne praznike u toku

Dok se ulice Prijedora ukrašavaju prazničnim dekoracijama, građani donose odluke o tome kako će provesti najluđu noć. Dok neki biraju mirnu proslavu kod kuće sa porodicom, drugi se okupljaju sa prijateljima, a ugostitelji uveliko pripremaju novogodišnje jelovnike i zabavne programe.

"Planiramo ići u kafić da slavimo Novu godinu sa društvom, ići će i naši drugari tako da ćemo slaviti Novu godinu", kažu građani.

"Za Novu godinu vjerovatno ću sa društvom provesti li sa roditeljima zavisi ako šta dogovorim".

"Ne volim biti u kućnoj atmosferi nego negde da idem, možda i u Banja Luku ove godine", dodaju građani.

Ugostitelji ističu da je potražnja za novogodišnjim proslavama veća nego prethodnih godina. Ponuda obuhvata privatne i poslovne, odnosno korporativne zabave, koje su, kažu, posebno tražene.

Pored ponude ugostitelja, grad priprema bogat program na otvorenom. „Prijedorska zima“ uključuje aktivnosti gradskih ustanova kulture, počev od besplatnih pozorišnih predstava, izložbi u Muzeju Kozare, radionica za najmlađe u Gradskoj čitaonici, pa do promocije stripova i Festivala božićnog kolača "Česnica" u Galeriji "Sreten Stojanović".

"Pored toga dakle na Trgu će biti kao i svake godine predviđeno da određeni izlagači postave svoje štandove, dakle da budu kafići na otvorenom sa svojom ponudom. Pored njih biće i štandovi dakle na malom Trgu to će biti određena ponuda komercijalna dakle stvari koje ljudi mogu da kupe u smislu novogodišnjeg sadržaja", rekao je Branko Mudrinić, šef Kabineta gradonačelnika Prijedora.

Dok građani biraju kako će provesti novogodišnje praznike, ugostitelji pripremaju različite zabave, a gradske aktivnosti na otvorenom dodatno doprinose prazničnoj atmosferi, koja u Prijedoru traje tokom cijelog decembra.