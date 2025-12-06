Kako će Trebinjci dočekati Novu godinu?

Dok pod platanima piju kafu okupani suncem i iznenađeni visokim temperaturama u sred decembra južnjaci se sjete da im Nova godina kuca na vratima. Ponuda u gradu i u komšiluku nikad bolja a izbor nikad teži.

"Kućna atmosfera ove godine. A na trgu Rada Manojlović? Pa nisam razmišljala ali super je što ima ta mogućnost","Ja se nadam da ću voziti Radu Manojlović na koncert s obzirom da ću raditi u taksiju drugu smjenu to će biti uzbudljivo", "U porodičnoj atmosferi ćemo dočekati novu godinu u Bileći", "Dobri su ove godine provodi ali nama je najljepše kući. Da li bi ste došli u Trebinje? Možda vidjećemo", rekli su građani.

Deset ispod nule napolju zapjevaće u najluđoj noći Rada Manojlović, Hercegovci i gradski čelnici sigurni da se Radini stihovi neće obistiniti jer tako debeo minus niko ne želi. A svi žele pluseve, pogotovo u novčanicima i kasama.

"Smatram da će sve da bude puno i da će sve da prođe u najboljem mogućem redu što je najbitnije i da će nas vrijeme poslužiti, to je period kada su niske temperature i ako bude loše vrijeme sigurno je da će biti i manje ljudi. Evo već prema informacijama koje smo dobili iz TO već se traži krevet više", kazao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Da se traži krevet više pokazuje i Buking a ATV-u to potvrđuje i prvi čovjek trebinjske Turističke organizacije.

"Smještaja je sve manje, buking platforma, koja je najmodernija. je sada na nekih 70 ili 80 dostupnih apartmana od ukupno 700 ili 800 koliko ih ima. Pozivam sve da rezervišu svoj smještaj jer dešava se što se bliži termin Nove godine i božićnih praznika da cijene idu. Kakve su sada? Cijene su u rasponu od nekih 50, 60 do 120 evra", izjavio je direktor TO Trebinje Jovica Milošević.

Trebinjski čelnici kažu da nije lako parirati komšijama, turističkim metropolama u okruženju. Ipak uspijevaju, osim Rade Manojlović koja pjeva u najluđoj noći južnjacima će zapjevati i Hari Mata Hari već prve večeri nove 2026 godine.

Osim noći biće veseli i praznični dani u Trebinju, ovdje e planira novogodišnji bazar koji počinje 26 decembra, sve će biti ispunjeno pravim domaćim hercegovačkim proizvodima a i pjevaće hercegovački pjevači.