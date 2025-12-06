Šta će biti sa otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci?

Otvaranje graničnog prelaza Gradiška, koje bi trebalo biti održano 11. decembra, nije ugroženo iako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije usvojio izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, piše "Večernji list" izdanje za BiH.

"Večernji" piše da će bez obzira na prepucavanja vezana za sazivanje sjednice Upravnog odbora svečana ceremonija otvaranja graničnog prelaza biti održana.

Takođe navodi saznanja da bi redovna sjednica Upravnog odbora UIO trebalo da bude održana u ponedjeljak, 8. decembra.

Izmjene pravilnika su potrebne da bi se jedan broj ljudi iz UIO prebacio na novi carinski terminal, a sve je zapelo zbog načina sazivanja sjednice Upravnog odbora UIO.

Gradovi i opštine Stopirano otvaranje mosta i graničnog prelaza u Gradišci

Član Upravnog odbora iz FBiH Zijad Krnjić, koji je do sada dva puta glasao protiv izmjena pravilnika, rekao je da je bio protiv samo zato što su sjednice na kojima je raspravljano o ovom pitanju održavane u onlajn formatu.

UIO je nakon usvajanja izmjena Pravilnika potrebno 48 časova da obezbijedi uslove i spremi sve za početak rada novog graničnog prelaza.

- Ako bi se u ponedjeljak donijela odluka o izmjenama Pravilnika, to bi ostavilo sasvim dovoljno vremena UIO da ispuni sve neophodne uslove kako bi granični prelaz bio operativan - navedeno je u tekstu.