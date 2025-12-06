Predsjednik banjalučkog Udruženja potrošača "Reakcija" Dušan Srdić rekao je Srni da podatak da je za "crni petak" u Republici Srpskoj potrošeno 167 miliona KM više nego lani poražavajući i da govori da su građani nasjeli na marketinške trikove trgovaca.

"Trend `crnog petka` odnosno `crnog novembra` raširen je i kod nas, a nekada smo se smijali Amerikancima i Evropljanima koji su na ovaj dan pravili velike gužve u trgovačkim centrima", istakao je Srdić.

On smatra da je "crni petak" mnogo uticao na potrošače u Republici Srpskoj i BiH, što govore i iznosi potrošenog novca.

Srdić je naveo da nije poznato da li su građani štedjeli novac za ovu akciju ili je on došao iz dijaspore, ali je naglasio da vjeruje da je u svemu marketing uradio svoje.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske za "crni petak", 28. novembra, ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj iznosio je 227.957.892 KM, dok je to prošle godine iznosilo 60.547.093 KM.