Šta se radi sa slavskom pogačom nakon slave?

Izvor:

Magazin novosti

06.12.2025

12:41

Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Slavski kolač zauzima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji i na stolu onoga ko slavu slavi. On je blagosloven hljeb koji domaćin prinosi Bogu i nosi snažnu poruku zahvalnosti i molitve. On predstavlja tijelo Isusa Hrista. Uvijek bi trebalo da je okruglog oblika i da je ukrašen simbolima od tijesta.

Mnogi se pitaju šta se radi sa kolačem ukoliko nam ostane poslije save. Otac Dejan Krstić je odgovorio na to pitanje:

- Treba znati da slavski kolač nije trofej, niti izložbeni predmet koji čuvamo da bi ljudi vidjeli kako je lijepo ukrašen. Njegova ljepota nema smisla ako ostane samo spolja. On je sveti dar, blagosloven hljeb koji treba da se upotrijebi.

Slavski kolač ne služi da danima stoji na stolu, već da se podijeli.

- Kolač se siječe, dijeli i jede upravo da bismo kroz njega primili blagodat u blagoslov Božji i svetitelja koga slavimo. Njegova svrha nije da stoji na stolu ili u kuhinji danima, nego da se na slavskoj trpezi podijeli sa ukućanima i gostima - rekao je za pravoslavlje.rs

Pravi smisao kolač ima tek kada postane hrana za dušu i tijelo, kada se pojede sa blagodarnšću.

- Zato ga ne treba čuvati da se ubajati, da poslije ne znamo šta ćemo da njim ili ga bacimo. Naprotiv, podijeli ga odmah, na samom slavskom stolu. Upotrijebi ono što je Bog blagoslovio. Blagoslov je darovan da se primi, a ne da se sklanja. Slavski kolač se osvećuje da bismo ga jeli i upravo jedući ga osvećujemo i sebe i dom u kome slavimo.

