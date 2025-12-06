Logo
Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

Izvor:

Kliks

06.12.2025

12:04

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U petak poslijepodne, nedaleko od Hitne pomoći u Sarajevu, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teške tjelesne povrede zadobila 31-godišnja pješakinja.

Vozač “poršea” je na pješačkom prelazu oborio žensku osobu. Kako nezvanično saznaje Klix.ba, nesreću je skrivio policijski službenik Uprave policije MUP KS.

Собне биљке

Savjeti

Najbolja prihrana za sobne biljke u zimskom periodu

– U 16:25 sati, na kolovozu raskrsnica ulica Paromlinska – Ložionička, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom na obilježenom pješačkom prelazu došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka I. G. (1994. godište) iz Sarajeva od strane putničkog motornog vozila ‘porše’, kojim je upravljao vozač A. N. (1985. godište) iz Sarajeva – navedeno je u policijskom biltenu.

Teške tjelesne povrede pješakinji su konstatovane na Klinici za urgentnu medicinu (KUM), a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva KS.

sunce

Nauka i tehnologija

NASA upozorila: ''Sunce je već krenulo ka gašenju''

Uviđaj su, navodi se se u biltenu MUP-a, obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i stalni sudski vještak saobraćajne i mašinske struke.

