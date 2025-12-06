Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

U petak poslijepodne, nedaleko od Hitne pomoći u Sarajevu, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teške tjelesne povrede zadobila 31-godišnja pješakinja.

Vozač “poršea” je na pješačkom prelazu oborio žensku osobu. Kako nezvanično saznaje Klix.ba, nesreću je skrivio policijski službenik Uprave policije MUP KS.

– U 16:25 sati, na kolovozu raskrsnica ulica Paromlinska – Ložionička, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom na obilježenom pješačkom prelazu došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka I. G. (1994. godište) iz Sarajeva od strane putničkog motornog vozila ‘porše’, kojim je upravljao vozač A. N. (1985. godište) iz Sarajeva – navedeno je u policijskom biltenu.

Teške tjelesne povrede pješakinji su konstatovane na Klinici za urgentnu medicinu (KUM), a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva KS.

Uviđaj su, navodi se se u biltenu MUP-a, obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i stalni sudski vještak saobraćajne i mašinske struke.