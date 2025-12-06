Logo
"Fajnenšel tajms": U slučaju pljenidbe ruske imovine ugrožen i evro

06.12.2025

11:15

"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро
Foto: Pixabay

Moguća konfiskacija zamrznute ruske imovine u EU mogla bi uticati na ulogu evra kao globalne rezervne valute, piše "Fajnenšel tajms".

List podsjeća da imovina denominirana u evrima čini oko 20 odsto deviznih rezervi koje drže centralne banke širom svijeta.

U tom pogledu evro je drugi po vrijednosti, odmah poslije američkog dolara, koji čini gotovo 60 odsto globalnih deviznih rezervi.

- Međutim, ako EU odluči da zaplijeni zamrznutu imovinu Rusije, centralne banke i privatni investitori počeće da sumnjaju da li se isplati kupovati evropske hartije od vrijednosti - piše list.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Ubistvo srpske porodice Zec u Zagrebu i dalje bez pune pravde

Iako je Evropska centralna banka izrazila skepticizam u vezi sa šemom pljenidbe imovine, ukazujući na njene rizike, "Fajnenšel" je naveo da su pojedine zemlje EU, koje su se dugo tome protivile, promijenile svoj stav i sada podržavaju takav potez.

