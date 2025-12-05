Logo
Minić: Đokić i Petrović smatraju da cijena struje mora biti povećana

Izvor:

ATV

05.12.2025

14:37

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ostaje pri stavu da Srpska mora imati najpovoljniju cijenu struje u regionu, iako ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić i generalni direktor "Elktroprivrede" Luka Petrović smatraju da cijena mora biti povećana.

"Ostali su pri stavu da mora biti nekog poskupljenja struje, pa ćemo vidjeti", izjavio je Minić novinarima.

Kada je riječ o mrežarini, Minić je rekao da je obaviješten da je Republika Srpska u nepovoljnijem položaju u odnosu na Federaciju BiH /FBiH/, jer se ovo pitanje uređuje na nivou BiH.

Savo Minić

Struja

