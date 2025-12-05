Minić: Đokić i Petrović smatraju da cijena struje mora biti povećana

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ostaje pri stavu da Srpska mora imati najpovoljniju cijenu struje u regionu, iako ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić i generalni direktor "Elktroprivrede" Luka Petrović smatraju da cijena mora biti povećana.

"Ostali su pri stavu da mora biti nekog poskupljenja struje, pa ćemo vidjeti", izjavio je Minić novinarima.

Kada je riječ o mrežarini, Minić je rekao da je obaviješten da je Republika Srpska u nepovoljnijem položaju u odnosu na Federaciju BiH /FBiH/, jer se ovo pitanje uređuje na nivou BiH.