Hoće li biti skuplja struja u Srpskoj?

Za stolom čelnici a na stolu najteže energo teme. Teško je stanje, poruka je iz upravne zgrade nekadašnje gatačke zlatne koke. Ovako više ne može, priznaju svi, štedjeti se mora ali mora biti i veća cijena proizvedene struje. Iz termoelektrana je već otišao zahtjev prema matičnom preduzeću.

"Neophodan je dodatni prihod kako bi uopšte mogli da nastavimo sa funkcionisanjem u RiTE Gacko, on je nužan i ja tu nemam nikakve dileme, obzirom na porast troškova. I da svedemo sve rashode na minimalnu mjeru nismo u mogućnosti likvidnost, nećemo biti u mogućnosti da funkcionišemo", istakao je direktor RiTE Gacko Maksim Skoko.

"Problem ovog preduzeća je što nema prihode jer je smanjena proizvodnja i onda oni kada nemaju prihode očekuju od matičnog preduzeća koje otkupljuje električnu energiju poveća njihovu izlaznu cijenu", rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Vlada stoji na raspolaganju RiTE Gacko ali Vlada želi da struja u Srpskoj i dalje bude najpovoljnija. Problemi su veliki i složeni zato se hitno moraju rješavati kaže ministar. Petar Đokić ponovo nabraja probleme a jedan posebno ističe. Višak radnika guši budžet.

"I danas smo zaključili, Vlada neće podržati nijednu mjeru bilo kog preduzeća koja znači otpuštanje radnika, radnici se ne mogu otpuštati, radnici se ne mogu bacati na ulice. Oni koji su nekontrolisano bez saglasnosti Vlade zapošljavali radnike moraju da odgovore zašto su to učinili i da preduzmu mjere da se ti troškovi racionalizuju u narednom periodu", izjavio je ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.

Ministra smo podsjetiti na činjenicu da je nikad više zaposlenih a nikad manje radnika.

"Moramo govoriti o kadrovima. Ministre u rudniku nema ko da kopa a kancelarije pune, kako riješiti taj problem? Pitajte direktora, nije ministar zadužen da upravlja preduzećem. Morate to shvatiti", dodao je Đokić.

A najteže je shvatiti kada i za koliko će struja da poskupi. Luka Petrović zna pravu adresu.

"Tačnu informaciju ćete dobiti u Regulatornoj komisiji. Ja mislim da su oni veoma pismeni i da će vam tačno odgovoriti i biće svima jasno. Jednostavno i jasno", odgovorio je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

U mori strujnih udara, problema, računica i zavrzlama lapsus se i nama dešavaju. Kiksali smo na foteljama.