Dodik: Maks Primorac rekao ono što bi svi trebalo da vide - BiH je propala država

Izvor:

ATV

03.12.2025

17:25

Додик: Макс Приморац рекао оно што би сви требало да виде - БиХ је пропала држава
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je član "Heritidž faundejšn" Maks Primorac potpuno u pravu kada je na saslušanju o situaciji na zapadnom Balkanu, u organizaciji Pododbora za Evropu Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa, rekao da je BiH propala država.

"Primorac je juče samo izgovorio ono što bi svi trebalo da vide, da u BiH strani birokrata blokira zakone, smjenjuje izabrane lidere, stavlja veto na zakone, zabranjuje bilo koga ko mu se ne sviđa i truje međunacionalne odnose", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da političko Sarajevo, umjesto zaštite ravnopravnosti naroda i entiteta i njihovog suvereniteta, godinama pokušava da stvori unitarnu BiH u kojoj bi samo Bošnjaci odlučivali.

"Taj projekat je osuđen na propast", poručio je Dodik.

Паре

Zanimljivosti

Stiže finansijski preporod za ova tri znaka

On je ukazao na to da, s druge strane, Republika Srpska godinama štiti Dejton i odupire se otimanju nadležnosti, rušenju dejtonske ustavne strukture i pretvaranju složene državne zajednice u muslimansku unitarnu državu u srcu Evrope.

Dodik je naglasio da je Dejton jedini okvir za opstanak BiH, a da je sve izvan njega protivustavno, neodrživo i biće odbijeno bez oklijevanja.

On je dodao da je još jedan pokazatelj iščašenog razmišljanja i djelovanja političkog Sarajeva i jučerašnji pokušaj podvale da se mimo procedura u Savjetu ministara usvoje određeni dokumenti.

"Ponovo su pokazali da je BiH tek privid od države, karikatura od zemlje u kojoj političko Sarajevo samo traži način da ponizi druge narode i nametne svoju volju! Zato je BiH, bilo kakva, propala zemlja, propalo društvo, propala ideja", poručio je Dodik.

