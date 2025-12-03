Logo
U Banjaluci 14 eskort oglasa, ali drugi grad je rekorder

Izvor:

Hercegovina.info

03.12.2025

17:08

У Бањалуци 14 ескорт огласа, али други град је рекордер

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u službenom odgovoru o prostituciji navodi da je tokom 2025. godine zabilježen samo jedan slučaj, i to navođenja maloljetnice na prostituciju u Čapljini, ali podaci s međunarodne eskort platforme "Euro Girls Escort" prikazuju potpuno drukčiju sliku stvarnosti.

Prema trenutnim podacima s portala, u BiH je aktivno 277 eskort oglasa, od čega:

  • 50 u Mostaru
  • 174 u Sarajevu
  • 22 u Tuzli
  • 14 u Banjaluci
  • 4 u Trebinju

Kako piše portal "Hercegovina info", Mostar se tako nalazi na drugom mjestu u BiH po broju oglašenih eskort profila, odmah iza Sarajeva koje je rekorder.

Najpoznatija oglašivačica: “Paloma” iz Brazila

Među najistaknutijim profilima na platformi nalazi se djevojka koja se predstavlja pod imenom Paloma, navodno iz Brazila.

Телефон

Društvo

Širi se opasna prevara: Ako vam stigne ova poruka jednu stvar nikako ne radite

Trenutno je oglašena kao dostupna u Sarajevu, a njen javni Instagram profil otkriva da je ranije boravila u Mostaru, gdje su objavljene fotografije sa lokacija u starom gradskom jezgru.

Neke instagram stranice čak su je opisale kao “najpoznatiju Brazilku u Mostaru, influenserku i putoholičarku”, no njen profil na stranici za eskort pokazuje nešto drugačiju sliku.

Na eskort platformi Paloma se navodi kao "verifikovana“ i dostupna 24 sata, bez naznačene cijene po satu, a broj telefona koji je ostavljen kao kontakt za mušterije je iz Srbije, što odgovara metodologiji zabilježenoj u policijskim istragama FUP-a proteklih mjeseci.

"Turneje“ po gradovima

Iz analize oglasa vidljivo je da se profili rotiraju između različitih lokacija u BiH, a ponekad i regije.

Čini se da se koristi model koji podrazumijeva iznajmljivanje stanova na kratkotrajni najam (Airbnb, Buking, privatni najam), kratko zadržavanje u jednom gradu, te brzu rotaciju djevojaka prema potražnji, tzv. "turneje“.

Смајли смијех виц

Vicevi

Vic dana: Zaboravni Mujo

Ovakav modus operandi u potpunosti se poklapa s nalazima tokom policijskih akcija provedenih u junu ove godine pod nadzorom Tužilaštva BiH, kada su razbijene međunarodne kriminalne mreže koje su dovodile žene iz Brazila i Kine radi seksualne eksploatacije u Sarajevu, Mostaru i drugim gradovima.

Službena statistika i javno dostupni podaci

Na novinarsko pitanje MUP HNK je dostavio sljedeći podatak:

"Tokom 2025. godine zabilježen je jedan slučaj navođenja na prostituciju, a radi se o maloljetnoj osobi. U posljednje dvije godine evidentirana su i dva slučaja gdje su postojale indicije da su dvije strane državljanke bile uključene u prostituciju, ali nije prikupljeno dovoljno dokaza".

hitna pomoc

Hronika

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

Ovakva statistika snažno odudara od stanja prikazanog na internetu, gdje se gotovo svakodnevno pojavljuju novi eskort profili za Mostar.

Pitanje koje se nameće glasi:

Kako je moguće da se na internetu javno oglašava više desetina profila, dok policijske evidencije pokazuju tek simboličan broj slučajeva?

Stručnjaci upozoravaju da se prostitucija u BiH sve više seli u digitalno okruženje i postaje dio organizovanog kriminala, uključujući trgovinu ljudima, ucjene, nasilje i seksualnu eksploataciju.

Sa druge strane, zagovornici regulacije navode da bi legalizacija i standardi zaštite mogli smanjiti prostor za kriminalne mreže i omogućiti transparentan nadzor.

