U Banjaluci 14 eskort oglasa, ali drugi grad je rekorder

Izvor:
Hercegovina.info
03.12.2025
17:08
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u službenom odgovoru o prostituciji navodi da je tokom 2025. godine zabilježen samo jedan slučaj, i to navođenja maloljetnice na prostituciju u Čapljini, ali podaci s međunarodne eskort platforme "Euro Girls Escort" prikazuju potpuno drukčiju sliku stvarnosti.
Prema trenutnim podacima s portala, u BiH je aktivno 277 eskort oglasa, od čega:
Kako piše portal "Hercegovina info", Mostar se tako nalazi na drugom mjestu u BiH po broju oglašenih eskort profila, odmah iza Sarajeva koje je rekorder.
Među najistaknutijim profilima na platformi nalazi se djevojka koja se predstavlja pod imenom Paloma, navodno iz Brazila.
Društvo
Širi se opasna prevara: Ako vam stigne ova poruka jednu stvar nikako ne radite
Trenutno je oglašena kao dostupna u Sarajevu, a njen javni Instagram profil otkriva da je ranije boravila u Mostaru, gdje su objavljene fotografije sa lokacija u starom gradskom jezgru.
Neke instagram stranice čak su je opisale kao “najpoznatiju Brazilku u Mostaru, influenserku i putoholičarku”, no njen profil na stranici za eskort pokazuje nešto drugačiju sliku.
Na eskort platformi Paloma se navodi kao "verifikovana“ i dostupna 24 sata, bez naznačene cijene po satu, a broj telefona koji je ostavljen kao kontakt za mušterije je iz Srbije, što odgovara metodologiji zabilježenoj u policijskim istragama FUP-a proteklih mjeseci.
Iz analize oglasa vidljivo je da se profili rotiraju između različitih lokacija u BiH, a ponekad i regije.
Čini se da se koristi model koji podrazumijeva iznajmljivanje stanova na kratkotrajni najam (Airbnb, Buking, privatni najam), kratko zadržavanje u jednom gradu, te brzu rotaciju djevojaka prema potražnji, tzv. "turneje“.
Vicevi
Vic dana: Zaboravni Mujo
Ovakav modus operandi u potpunosti se poklapa s nalazima tokom policijskih akcija provedenih u junu ove godine pod nadzorom Tužilaštva BiH, kada su razbijene međunarodne kriminalne mreže koje su dovodile žene iz Brazila i Kine radi seksualne eksploatacije u Sarajevu, Mostaru i drugim gradovima.
Na novinarsko pitanje MUP HNK je dostavio sljedeći podatak:
"Tokom 2025. godine zabilježen je jedan slučaj navođenja na prostituciju, a radi se o maloljetnoj osobi. U posljednje dvije godine evidentirana su i dva slučaja gdje su postojale indicije da su dvije strane državljanke bile uključene u prostituciju, ali nije prikupljeno dovoljno dokaza".
Hronika
Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni
Ovakva statistika snažno odudara od stanja prikazanog na internetu, gdje se gotovo svakodnevno pojavljuju novi eskort profili za Mostar.
Kako je moguće da se na internetu javno oglašava više desetina profila, dok policijske evidencije pokazuju tek simboličan broj slučajeva?
Stručnjaci upozoravaju da se prostitucija u BiH sve više seli u digitalno okruženje i postaje dio organizovanog kriminala, uključujući trgovinu ljudima, ucjene, nasilje i seksualnu eksploataciju.
Sa druge strane, zagovornici regulacije navode da bi legalizacija i standardi zaštite mogli smanjiti prostor za kriminalne mreže i omogućiti transparentan nadzor.
Svijet
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
BiH
9 h0
BiH
9 h3
BiH
12 h0
BiH
13 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu