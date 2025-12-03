Logo
Large banner

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Izvor:

SRNA

03.12.2025

11:21

Komentari:

1
Кошарац: Сједница ПИК-а - млаћење празне сламе на сарајевском сијелу
Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je sjednica Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ "sarajevsko sijelo tužibaba" koje su u vječnom očekivanju da njihove probleme riješi neko drugi, pa makar to bio lažni visoki predstavnik ili nepostojeća organizacija, poput PIK-a.

"Trla baba lan da joj prođe dan - tako je prošlo još jedno sarajevsko sijelo samozvane grupe ambasadora, okupatora /Kristijana/ Šmita i predstavnika dijela parlamentarnih stranaka", rekao je Košarac za Srnu.

Tom tužnom skupu, istakao je on, odazvali su se većinom bošnjački poslanici, ali nažalost i dio opozicije /u/ Republici Srpskoj.

"Sastali se i ala i vrana, a nakon sastanka odmah su potrčali da se u medijima `pohvale` šta su to od svojih mentora tražili", naveo je Košarac.

On je ukazao da je u njihovoj antisrpskoj agendi prva stavka okriviti SNSD i Republiku Srpsku za sve moguće i nemoguće, kao i za blokadu puta ka EU.

"Tužibabe na sijelu i prelu - sve bi oni lako da nije SNSD-a. Sve bi oni lako da nije izborne volje srpskog naroda. Sve bi oni lako da nije Republike Srpske", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, nikako da dođu do pameti i konačno shvate da su SNSD, izborna volja srpskog naroda i Republika Srpska realnost i neminovnost.

"U vlastitom političkom bunilu, strahu od preuzimanja odgovornosti i nedostatku elementarnog političkog znanja, `trojka` i dalje pribjegava oprobanoj metodi - trk pod skute okupatora Šmita ne bi li izdejstvovali još neku njegovu antidejtonsku, antiustavnu i nezakonitu odluku", pojasnio je on.

Košarac smatra da u tom začaranom krugu - od okupatora Šmita do nekakvog nepostojećeg PIK-a i nazad, "trojka" ništa ne rješava. "Sasvim suprotno - postaju šampioni u nimalo pohvalnoj disciplini `mlaćenja prazne slame`", rekao je on.

U Sarajevu je juče počeo dvodnevni sastanak Savjeta za sprovođenje mira, a dijelu skupa prisustvovali su predstavnici stranaka iz Federacije BiH i opozicije iz Republike Srpske, zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Staša Košarac

PIK

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Аеродром Тузла добија 10 нових линија, постаје нова база компаније Виз Ер

BiH

Aerodrom Tuzla dobija 10 novih linija, postaje nova baza kompanije Viz Er

3 h

0
"Високи представник "скида" лидере и законе, мора се укинути ОХР и престати са централизацијом"

BiH

"Visoki predstavnik "skida" lidere i zakone, mora se ukinuti OHR i prestati sa centralizacijom"

4 h

1
Без сагласности о дневном реду

BiH

Bez saglasnosti o dnevnom redu

16 h

0
Кошарац: Ми не блокирамо, већ бранимо Српску од напада

BiH

Košarac: Mi ne blokiramo, već branimo Srpsku od napada

21 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner