Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je sjednica Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ "sarajevsko sijelo tužibaba" koje su u vječnom očekivanju da njihove probleme riješi neko drugi, pa makar to bio lažni visoki predstavnik ili nepostojeća organizacija, poput PIK-a.

"Trla baba lan da joj prođe dan - tako je prošlo još jedno sarajevsko sijelo samozvane grupe ambasadora, okupatora /Kristijana/ Šmita i predstavnika dijela parlamentarnih stranaka", rekao je Košarac za Srnu.

Tom tužnom skupu, istakao je on, odazvali su se većinom bošnjački poslanici, ali nažalost i dio opozicije /u/ Republici Srpskoj.

"Sastali se i ala i vrana, a nakon sastanka odmah su potrčali da se u medijima `pohvale` šta su to od svojih mentora tražili", naveo je Košarac.

On je ukazao da je u njihovoj antisrpskoj agendi prva stavka okriviti SNSD i Republiku Srpsku za sve moguće i nemoguće, kao i za blokadu puta ka EU.

"Tužibabe na sijelu i prelu - sve bi oni lako da nije SNSD-a. Sve bi oni lako da nije izborne volje srpskog naroda. Sve bi oni lako da nije Republike Srpske", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, nikako da dođu do pameti i konačno shvate da su SNSD, izborna volja srpskog naroda i Republika Srpska realnost i neminovnost.

"U vlastitom političkom bunilu, strahu od preuzimanja odgovornosti i nedostatku elementarnog političkog znanja, `trojka` i dalje pribjegava oprobanoj metodi - trk pod skute okupatora Šmita ne bi li izdejstvovali još neku njegovu antidejtonsku, antiustavnu i nezakonitu odluku", pojasnio je on.

Košarac smatra da u tom začaranom krugu - od okupatora Šmita do nekakvog nepostojećeg PIK-a i nazad, "trojka" ništa ne rješava. "Sasvim suprotno - postaju šampioni u nimalo pohvalnoj disciplini `mlaćenja prazne slame`", rekao je on.

U Sarajevu je juče počeo dvodnevni sastanak Savjeta za sprovođenje mira, a dijelu skupa prisustvovali su predstavnici stranaka iz Federacije BiH i opozicije iz Republike Srpske, zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.