Bez saglasnosti o dnevnom redu

Nema saglasnosti o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača, niti o izmjenama zakona o Sudu BiH i visokom sudskom i tužilačkom savjetu. U SNSD-u ponavljaju da nisu protiv evropskog puta, ali da neće podržati ništa što nije u interesu Republike Srpske.

"Raspravljati o kancelariji bez glavnog pregovarača kojeg imenuje Savjet ministara, izvinite, molim vas. Kolege bošnjački ministri kažu imamo problem oko zakona, ali nećemo da podržimo odluku o uspostavi kancelarije dok ne prođu zakoni, pa ko ucjenjuje ovdje. Naš odgovor je bio vrlo jasan, uvažite mišljenje iz Republike Srpske. Nećemo dozvoliti prenos nadležnosti, koliko puta ovdje to trebamo da kažemo", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjeta ministara BiH

Osim uspostavljanja kancelarije glavnog pregovarača, na dnevnom redu trebalo je da se nađu i Zakon o Sudu BiH i Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Čulo se i to da je zakon o Sudu, prema mišljenju Evropske komisije, u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije, dok su kod Zakona o VSTS-u bile određene nedoumice.

"Što se tiče Zakona o Sudu, želim naglasiti da smo u ovoj verziji koju smo radili izvukli samo ono što nije bilo sporno ni Republici Srpskoj, ni Federaciji. Željeli smo samo riješiti da VSTS imenuje sve suce Apelacionog odjeljenja. Željeli smo samo učiniti još neovisnijim Sud BiH", rekao je Davor Bunoza, ministar pravde BiH.

Iz bošnjačkih klubova optužuju SNSD da ruše evropski put BiH. Elmedin Konaković poziva Predstavnički dom da u redovnu proceduru uvrsti raspravu o dva evropska zakona.

"Da se oni usvoje u ovom ili nešto malo izmijenjenom obliku. Pozivam HDZ da se priključi toj evropskoj priči, da se više ne drži tako čvrsto SNSD-a, jer je potpuno jasno da SNSD nije evropki partner", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH.

Nije moguće ni u Parlamentarnoj skupštini usvojiti zakone bez SNSD-a, jasna je Borjana Krišto.

"Moramo računati na to da je nama potrebna jedna politička volja, jedno suglasje na razini parlamentarne većine, bez obzira koliko se mi razlikovali u nekim stavovima. Morate znati da bez SNSD-a i bez njihovih institucija ne možemo usvojiti određene stvari u razini Parlamentarne skupštine", rekla je Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH

Iz SNSD-a su podsjetili i da je Prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu u Domu naroda oborio NiP. Nije poznato hoće li biti održana nova sjednica savjeta ministara na kojoj će se govoriti o uslovima koje BiH treba da ispuni da bi se otvorili pregovori sa Evropskom unijom. Zna se, zato da će u Briselu 17. decembra biti održan sastanak na kojem će se govoriti o evropskom putu BiH.