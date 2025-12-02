Logo
Ništa od sjednice, srpski ministri nisu podržali dnevni red

Izvor:

ATV

02.12.2025

12:55

Komentari:

2
Ништа од сједнице, српски министри нису подржали дневни ред

Za danas najavljena 95. redovna sjednica Savjeta ministara BIH neće biti održana, nakon što srpski ministri nisu podržali predloženi dnevni red.

Na dnevnom redu bile su predviđene 33 tačke, ali tri su privlačile najveću pažnju javnosti, Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH.

встс

BiH

Nacrt zakona o VSTS-u: Broj članova se povećava na 20, uvodi se i etnička kvota

Za sada nije poznato kada će biti zakazana nova sjednica.

Savjet ministara BiH

SNSD

Komentari (2)
