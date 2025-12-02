Ništa od sjednice, srpski ministri nisu podržali dnevni red

Izvor:
ATV
02.12.2025
12:55
Komentari:2
Za danas najavljena 95. redovna sjednica Savjeta ministara BIH neće biti održana, nakon što srpski ministri nisu podržali predloženi dnevni red.
Na dnevnom redu bile su predviđene 33 tačke, ali tri su privlačile najveću pažnju javnosti, Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH.
BiH
Nacrt zakona o VSTS-u: Broj članova se povećava na 20, uvodi se i etnička kvota
Za sada nije poznato kada će biti zakazana nova sjednica.
Najnovije
Najčitanije
15
27
15
20
15
19
15
18
15
08
Trenutno na programu