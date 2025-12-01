Logo

Kakva je budućnost Oružanih snaga BiH?

01.12.2025

Iako se budžet za Oružane snage BiH svake godine mjeri stotinama miliona maraka, građani i Republike Srpske i Federacije često se pitaju šta zapravo dobijaju za taj novac. Zvanični odgovori uglavnom se vrte oko “očuvanja bezbjednosti” i “međunarodnih obaveza”, ali u svakodnevnom životu prosječnog stanovnika te koristi nisu uvijek vidljive.

"Možemo reći da naše OS predstavljaju faktor stabilnosti u cijeloj državi", tvrdi predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Oružane snage BiH redovno učestvuju u međunarodnim misijama podrške miru, taj angažman i dalje je zasnovan na dobrovoljnom principu. Niti jedan pripadnik nije obavezan da ide u misiju, što odražava činjenicu da BiH nije članica NATO-a.

"Učešće u operacijama podrške miru još uvijek je na dobrovoljnom principu", izjavio je načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Gojko Knežević.

Za ovo ministarstvo veoma je bitno da zadrži predvidiv kurs u sistemu odbrane, jer to očekuju i međunarodni partneri, kao i da svim građanima obezbijedi mir, stabilnost i bezbjednost, smatra zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović. Istakao da je ovo jedinstven primjer u svijetu gdje su se tri zaraćene strane ujedinile u jednu vojnu formaciju - Oružane snage BiH.

"Zato je veoma bitno da svi mi koji činimo sistem odbrane pazimo na svaku riječ i na svaki naš postupak kako bi se svi pripadnici Oružanih snaga osjećali komotno u sistemu odbrane, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili etničku pripadnost", istakao je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.

OS tražile su da se iz budžeta institucija BiH gotovo 700 miliona maraka da njima, što je bio nerealan zahtjev. Dobili su nešto više od 360 miliona. A već se nazire šta će uraditi sa odobrenim sredstvima.

"Navodno ta sredstva treba da se utroše na kupovinu namjenskih helikoptera i u tim nekim razgovorima ja sam insistirao da ako ste već kupili ta 2 helikoptera da jedan mora biti u Hercegovini s obzirom da imamo veliki problem s požarima tokom ljeta", rekao je zamjenik šefa Kluba poslanika SDS – PDP – ZA PRAVDU I RED Nenad Grković.

Da li je sistem koji ogroman dio budžeta troši na mirnodopsku vojsku zaista prilagođen realnim potrebama države? Ili se, umjesto razvijenih službi civilne zaštite i moderne opreme za spasavanje, i dalje oslanjamo na strukturu čija je primarna svrha davno izgubila jasan obris? Za građane koji sve to finansiraju, odgovor i dalje ostaje u magli – baš kao i budućnost samih Oružanih snaga.

Oružane snage BiH

