Ministarstvo spoljnih poslova: Izjave Konakovića teška i nepotrebna uvreda Srbiji i srpskom narodu

Izjave ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića predstavljaju tešku i nepotrebnu uvredu za Srbiju i srpski narod, kao i korak nazad u naporima za unapređenje odnosa između dvije zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Ministarstvo je izrazilo žaljenje zbog Konakovićeve izjave da odbija da se izvini zbog incidenta i sramnog navijanja dijela publike na košarkaškoj utakmici između BiH i Srbije, koja je sinoć odigrana u Sarajevu, i osudilo "rječnik, ocjene i komentare šefa diplomatije susjedne i prijateljske države BiH".

U saopštenju je poručeno da sportske manifestacije, gdje god da se održavaju i bez obzira koji su timovi u pitanju, treba da budu mjesta za promociju zdravog nadmetanja, poštovanja pravila igre, ali i korektnog ponašanja publike.

"Utakmice i navijači ne bi smjeli da se zloupotrebljavaju i da budu povod za otvaranje starih rana, iznošenje grubih neistina, nepoštovanja svih žrtava, a ne bi smjele da budu platforme za vređanje predsjednika Srbije i srpskog naroda u cjelini", navedeno je u saopštenju.

Kako je navedeno, umjesto osude sramnog navijanja u Sarajevu, koje dio tamošnjeg političkog establišmenta nastoji da prikaže kao tobože multietnički i multikonfesionalni grad, Konaković pokušava da dnevnu politiku, medijske spinove skovane u inostranstvu, kao i neskrivenu ličnu netrpeljivost prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i cijelom srpskom narodu pretoči u objave koje niti imaju smisla niti odgovaraju istini.

Iz Ministarstva su ukazali da, kada govori o zločinima i patnjama Bošnjaka, Konaković svjesno zaboravlja da je njegov sunarodnik Naser Orić, komandant muslimanskih jedinica tokom sukoba u BiH, oslobođen odgovornosti za stravična ubistva gotovo 3.700 Srba u široj okolini Srebrenice i etnička čišćenja, kao što zaboravlja da su zaslužene kazne izbjegli i mudžahedini u redovima vojske BiH, koji su takođe vršili jezive masakre nad srpskim civilima.

"Zar je to pravda? Nabrajanje nekažnjenih zločina bošnjačko-muslimanske strane nad Srbima, kada je riječ o sukobu od 1992. do 1995. godine, oduzelo bi puno prostora, a još više, ako bismo se vratili nekoliko decenija unazad, u godine Drugog svjetskog rata", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije podsjetili su da je Vučić otišao u Srebrenicu prije nešto više od 10 godina da se pokloni bošnjačkim žrtvama, a da su na taj gest pijeteta, pomirenja i izvinjenja bošnjački ekstremisti reagovali pokušajem linča.

U saopštenju se dodaje da je, umjesto ljudskog dočeka priređena kiša kamenica za predsjednika Srbije i srpsku delegaciju.

"Ni za taj "incident", koji bi u pravnoj državi krstili kao pokušaj ubistva ili bar nanošenja teških povreda, niko nije odgovarao. Sve je to poznato Konakoviću, ali jeftini politički poeni, sejanje animoziteta i mržnje prema Srbima u sopstvenoj i susednoj državi imaju, izgleda, prioritet u radu "šefa diplomatije" BiH", ocijenjeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Iz tog ministarstva su poručili da Srbija ostaje posvećena miru, saradnji i očuvanju stabilnosti u regionu.

"Ne tražimo i ne očekujemo ništa više od drugih do toga da se i naše žrtve poštuju, priznaju i ne minimiziraju. Ako želimo iskreno pomirenje, mora se postići i minimum pravednosti, odnosno kažnjavanje odgovornih za zločine. Srpski narod je svoj krst, žrtve, patnju i bol uvijek dostojanstveno nosio, ali nećemo dozvoliti nikome da nas vređa i omalovažava", istaknuto je u saopštenju.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković izjavio je ranije danas da neće uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog sramnog skandiranja u Sarajevu na košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH, te optužio Srbiju za "provokacije i nasrtaje na integritet i suverenitet BiH".