Lopov ušao u Hitnu pomoć i ukrao torbicu

01.12.2025
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv S. S. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.
Kako se navodi u saopštenju, S. S. se tereti da je 12. maja 2025. godine, između 1.00 i 2.00 časa, u Pančevu, pod dejstvom alkohola, došao do zgrade Hitne pomoći u kojoj je zaposlen oštećeni M. S. (43). On je, prema navodima tužilaštva, ušao kroz ajnfort u dvorište zgrade i potom pristupio nezaključanoj pomoćnoj prostoriji namijenjenoj za odmor zaposlenih, gdje je oštećeni spavao, dok se svjedok S. P. (40) odmarao.
U prostoriji je, kako se sumnja, sa TA peći uzeo i prisvojio maslinasto zelenu torbicu u vlasništvu oštećenog, u kojoj su se nalazila lična dokumenta, ključevi i novac od 2.000 dinara i 50 evra. Time je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 8.000 dinara.
Nakon što je uzeo torbicu, okrivljeni se uputio ka izlazu iz zgrade, gdje ga je zaustavio svjedok S. P. i zatražio da vrati torbicu, što je S. S. i učinio, nakon čega je pokušao da pobjegne. U neposrednoj blizini zgrade zaustavljen je od strane policijskih službenika.
Tužilaštvo je predložilo da sud osudi okrivljenog na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.
