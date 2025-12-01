Tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu protiv još dvije osobe za navodne ratne zločine

Izvor:
Tanjug
01.12.2025
16:17
Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv A.Z. i B.D. pod sumnjom da su navodno počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Orahovca i Suve Reke, tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine.
Prema navodima optužnice, A.Z. kao inspektor i B.D. kao policajac u policijskoj stanici u Prizrenu, učestvovali su pojedinačno ili u saučesništvu sa drugim pripadnicima srpskih policijskih snaga u hapšenjima civilnog stanovništva u opštinama Orahovac i Suva Reka od 1998. do 1999. godine.
Tužilaštvo je predložilo sudu da suđenje bude održano u odsustvu, pošto su A.Z. i B.D. nedostupni pravosudnim organima privremenih institucija u Prištini.
