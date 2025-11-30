Logo
Zaplijenjena 43 kilograma marihuane na graničnom prelazu Šid

Izvor:

SRNA

30.11.2025

12:44

Komentari:

0
policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Policija je na graničnom prelazu Šid zaplijenila više od 43 kilograma marihuane, sakrivena u kamionu, i uhapsila jednu osobu.

Droga je pronađena u tovarnom dijelu kamiona prilikom ulaska u Srbiju. U 54 paketa ukupno je bilo 43,37 kilograma marihuane.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

U Beogradu zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšene dvije osobe

Iz MUP-a Srbije su saopštili da je uhapšeno lice A. M. zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i će uz krivičnu prijavu biti privedeno u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Tagovi:

zaplijenjena droga

Granični prelaz

Komentari (0)
