Zaplijenjena 43 kilograma marihuane na graničnom prelazu Šid

Policija je na graničnom prelazu Šid zaplijenila više od 43 kilograma marihuane, sakrivena u kamionu, i uhapsila jednu osobu.
Droga je pronađena u tovarnom dijelu kamiona prilikom ulaska u Srbiju. U 54 paketa ukupno je bilo 43,37 kilograma marihuane.
Iz MUP-a Srbije su saopštili da je uhapšeno lice A. M. zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i će uz krivičnu prijavu biti privedeno u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.
