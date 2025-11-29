Radnik (63) poginuo na gradilištu, metalna lajsna pala na njega

29.11.2025
Juče tokom dana došlo je po pogibije radnika (63) na gradilištu poslovnog kompleksa u Drinskoj ulici u Novom Sadu.
Nezvanično, na poginulog muškarca je, sa velike visine, pala metalna lajsna tokom postavljanja staklene fasade.
Radnici koji su se zatekli na gradilištu u Novom Sadu, tvrde da je nesrećni muškarac imao šljem.
On je prevezen u Klinički centar Vojvodine gdje je ubrzo preminuo.
Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je došlo do ovog događaja.
Istraga je u toku, prenosi Blic.
