Radnik (63) poginuo na gradilištu, metalna lajsna pala na njega

Juče tokom dana došlo je po pogibije radnika (63) na gradilištu poslovnog kompleksa u Drinskoj ulici u Novom Sadu.

Nezvanično, na poginulog muškarca je, sa velike visine, pala metalna lajsna tokom postavljanja staklene fasade.

Radnici koji su se zatekli na gradilištu u Novom Sadu, tvrde da je nesrećni muškarac imao šljem.

Srbija Detalji stravične nesreće: Otac i kćerka (16) poginuli, majka prevezena u bolnicu

On je prevezen u Klinički centar Vojvodine gdje je ubrzo preminuo.

Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je došlo do ovog događaja.

Istraga je u toku, prenosi Blic.