Vatrogasci spasli život psu, upao u bunar dubok 20 metara

U Sopotu je izvedena uspješna akcija spasavanja psa koji je upao u bunar dubok oko 20 metara.

Kako je objavljeno na Instagram nalogu MUP Srbija nakon prijave građana, na lice mjesta odmah su upućeni vatrogascispasioci, koji su uz specijalizovanu opremu i preciznu koordinaciju bezbjedno izvukli psa, prenosi Blic.

''Intervencija je, zahvaljujući njihovoj stručnoj obuci, brzom reagovanju i izuzetnoj profesionalnosti, završena bez povreda, pas je bezbjedno izvučen i predat vlasniku. Ovaj događaj još jednom potvrđuje važnu ulogu vatrogasaca-spasilaca. Za njih je svaki poziv važan, a svaki život razlog da se ide do kraja'', piše u objavi na Instagramu.