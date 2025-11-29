U Đavoljoj Varoši Sveta Petka liječi vjernike: Vjeruje se da ovaj običaj donosi sreću i zdravlje

Spomenik prirode Đavolja Varoš poznat je širom svijeta po svojim neobičnim zemljanim figurama, ali na samom putu ka ovom geološkom fenomenu krije se jedno mjesto izuzetne duhovne moći – Crkva Svete Petke.

Sagrađena na temeljima hrama iz 13. vijeka, ova drvena crkva nije samo svjedok vijekova, već i živo poprište jedinstvenog narodnog vjerovanja koje privlači hiljade posjetilaca.

Posjetioci koji kroče u ovo mirno svetilište, obnovljeno 2008. godine, odmah će primijetiti neobičan prizor: drvo, kako unutar, tako i ispred crkve, okićeno bezbrojnim vezanim maramicama. Ovaj običaj, duboko ukorijenjen u narodu, predstavlja suštinu vjere u iscjeliteljsku moć Svete Petke.

Vjeruje se da Sveta Petka pomaže bolesnima i svima onima koji su u nevolji.

Ritual nalaže da se maramicom dodirne bolno mjesto na tijelu i da se pritom pomisli želja. Nakon toga, maramica se vezuje za stub ili granu u okolini crkve. Smatra se da vezivanjem maramice, sve muke, problemi i nevolje, ti đavoli, ostaju zarobljeni u Đavoljoj Varoši.

Međutim, priča tu ne staje. Maramice ostaju vezane samo nedjelju dana. Nakon toga, one se skidaju i pažljivo zakopavaju u zemlju.

Ovaj čin zakopavanja ima simboličko značenje: na taj način se obezbjeđuje da muke, brige, problemi i nevolje zauvijek ostanu vezani i sahranjeni u zemlji, daleko od onoga ko ih je donio. Posjetioci, ispunjeni nadom, odlaze kućama uvjereni da će sa ovog svetog mjesta otići zadovoljni i srećni.

Porijeklo ovog snažnog vjerovanja djelimično objašnjava i lokalna legenda. Priča kaže da je na tom mjestu živio izuzetno dobar čovjek koga je mučio đavo, noseći ga na plećima i uzrokujući mu razne bolesti i nevolje. Iz sažaljenja, Sveta Petka mu se javila u snu i savjetovala ga da prespava na tom mjestu.

Kada se probudio, đavo je nestao, pretvorivši se u jednu od kamenih figura Đavolje Varoši. U znak zahvalnosti, iscijeljeni čovjek je podigao Crkvu Svete Petke, čime je ovo mjesto postalo vjekovni simbol borbe dobra protiv zla i nade u iscjeljenje.

