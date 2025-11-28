Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 94. kolu

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 94. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 4.100.000 KM nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 94. kola koje je održano 28. novembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 31, 39, 7, 38, 2, 29, 21

Dobitna kombinacija glasi: 2, 7, 21, 29, 31, 38, 39

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.200.000 KM, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 14, 16, 29, 37, 11, 25, 39

Dobitna kombinacija glasi: 11, 14, 16, 25, 29, 37, 39

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 94. kolu se igrala za 20.000 KM.

Džoker kombinacija glasila je: 6 9 7 2 4 4

Nažalost, ni u igri Džoker nije bilo dobitnika.