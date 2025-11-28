Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 94. kolu

Izvor:
ATV
28.11.2025
20:11
Komentari:0
Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 94. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 4.100.000 KM nije izvučena.
Loto rezultati izvlačenja 94. kola koje je održano 28. novembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:
U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 31, 39, 7, 38, 2, 29, 21
Dobitna kombinacija glasi: 2, 7, 21, 29, 31, 38, 39
Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.200.000 KM, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 14, 16, 29, 37, 11, 25, 39
Dobitna kombinacija glasi: 11, 14, 16, 25, 29, 37, 39
Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 94. kolu se igrala za 20.000 KM.
Džoker kombinacija glasila je: 6 9 7 2 4 4
Nažalost, ni u igri Džoker nije bilo dobitnika.
Društvo
16 h0
Društvo
17 h1
Društvo
18 h0
Društvo
21 h0
Najnovije
Najčitanije
11
58
11
55
11
41
11
40
11
30
Trenutno na programu