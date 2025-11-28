Sve spremno za muzičko scenski kolaž

Projekat je pripreman postepeno tokom dvije godine, a u predstavi će pored sadašnjih učenika, učestvovati i bivši gimnazijalci koji danas studiraju u Banja Luci, Beogradu, Ljubljani i Beogradu. Plakat kolaža urađen je uz fotografiju bivše učenice Atanasije Nikolić.

„Pripremamo ovo već jako dugo, već mjesecima. Pričalo se o projektu već godinama, u maju smo imali predpremijeru pred kao, bio je bila je predstava većinom za učenike osnovnih škola“, rekla je Andrea Jovičić, učenica IV razreda Gimnazije ''Sveti Sava''.

„Imali smo mnogo proba, ove sedmice su najzahtjevnije ali, uspjevamo u tome, dosta se trudimo, dosta je naporno ali lijep je osjećaj“, kaže Jelena Eremić, učenica I razreda Gimnazije ''Sveti Sava''.

U realizaciju je uključeno više od 50 učenika, a projekat vode profesorice Marina Tuta i Snježana Hrvaćanin, a kako kažu, raditi sa ovolikim brojem učenika bio je izazov, ali i motivacija da zajedničkim snagama ostave nešto vrijedno budućim generacijama.

„Ovo nam je neka finalna ideja da bismo ostvarili neka sredstva koja su nam potrebna za montažnu binu odnosno ozvučenje, to su neke tehničke stvari koje nama uvijek zapinju. S obzirom da naša škola se ne smije ni nadograđivati ni mijenjati njen nekakav unutrašnji raspored, mi smo uvijek u tom deficitu što se tiče prostorija kada imamo naše svečanosti unutar školske godine a i kada imamo neka gostovanja“, rekla je Snježana Hrvaćanin, profesorica.

„Mi smo ušli u završnicu, radi se punom parom, mislim da smo spremni za subotu, još neke male sitnice da riješimo i to će biti to, veoma smo uzbuđeni jedva čekamo 20 časova u subotu veče i otvaranje donatorske večeri“, rekla je Marina Tuta, profesorica.

Krajnji cilj projekta je prikupljanje sredstava za nabavku tehničke opreme, montažne bine i ozvučenja, kako bi škola mogla kvalitetnije organizovati brojne manifestacije koje se održavaju tokom godine.