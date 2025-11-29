Bejbi bum u Srpskoj: U protekla 24 časa rođene 32 bebe

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Doboju, po tri u Prijedoru, Bijeljini i Trebinju, po dvije u Zvorniku i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Foči i Gradišci.

Društvo U Srpskoj rođene 23 bebe

U Banjaluci je rođeno devet dječaka i tri djevojčice, u Doboju četiri dječaka i djevojčica, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Bijeljini tri dječaka, u Trebinju tri djevojčice, u Zvorniku dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Foči dječak, a u Gradišci djevojčica.

Bez poroda u porodilištu u Nevesinju.