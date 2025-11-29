Logo
Slavimo jednog od 12 apostola, jevanđelistu Mateja: Ovo bi danas valjalo ispoštovati

29.11.2025

08:30

Славимо једног од 12 апостола, јеванђелисту Матеја: Ово би данас ваљало испоштовати

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog apostola i jevanđelistu Mateja.

Ovaj praznik, posvećen je jednom od dvanaestorice apostola. U kalendar je upisan podebljanom crnom bojom i nekim porodicama je krsna slava.

Sveti apostol i jevanđelist Matej se smatra zaštitnikom carinika, poreznika, bankara i računovođa, odnosno svih profesija koje se na neki način bave finansijama.

Sveti apostol Matej je napisao redoslijedom u Svetom pismu Novoga zavjeta prvo jevanđelje, Sveto jevanđelje po Mateju, te se naziva i jevanđelist Matej.

Sveti apostol Matej bio je u službi Rimljana kao carinik u Kapernaumu. Kada ga je Isus Hristos pozvao da mu bude učenik, ostavio je sve i pošao za njim. Primivši Svetog duha, Matej je propovijedao Jevanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji.

U Etiopiji je postavio za episkopa svog sljedbenika Platona i povukao se u molitvenu samoću u goru, gdje mu se javio Gospod. Krstio je ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma naljutio i poslao stražu da ga dovede na sud.

Na sajtu SPC se navodi:

“Vojnici odoše i vratiše se knezu govoreći, da čuše glas Matejev ali ga nikako ne mogoše očima vidjeti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovoga oblista svjetlost nebeska, tako silna, da vojnici ne mogoše u njega gledati, no ispunjeni strahom baciše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe. Približivši se sv. Mateju, zasija od ovoga takav bljesak, da knez na jedanput oslijepi. No apostol sveti bješe milostiva srca: on se pomoli Bogu, i knez progleda, – nažalost, progleda samo tjelesnim očima ali ne i duhovnim. On uhvati sv. Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki oganj na prsima njegovim. No sila Gospodnja sačuva ga živa i nepovrijeđena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj Bogu. Knez naredi te i tijelo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše u more.”

Društvo

Slavimo Svetog Jovana Zlatoustog: Vjeruje se da treba uzeti knjigu u ruke

Svetitelj se u snu javio Platonu i rekao mu o svom tijelu i sanduku i episkop ode i iznese sanduk sa tijelom apostola. Pokajavši se kada je vidio ovo čudo, knez se i sam krstio i primio ime Mateja. Po smrti episkopa Platona, Mateja se, poslije sna u kome mu se javio apostol Matej, primio za novog episkopa u Etiopiji.

Sveti apostol Matej je napisao jevanđelje na jevrejskom jeziku, koje je kasnije prevedeno na grčki i na grčkom došlo do nas, a ono na jevrejskom se izgubilo. Nikada nije jeo meso, već se hranio samo povrćem i voćem.

Kako je Matej bio poreznik, nije ni čudo što se u narodu vjeruje da bi na ovaj dan valjalo platiti sve dugove, poreze i zaostale račune.

(Telegraf.rs)

