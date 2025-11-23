Logo

Srbi danas slave čak 3 svetitelja: Postoji samo jedan običaj koji se poštuje vijekovima

Kurir

23.11.2025

06:55

Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici praznuju dan Svetih apostola Olimpa, Erasta, Kvarta, Rodiona i drugih s njima.

Bijehu svi iz Sedamdeset apostola. Posljednja trojica spominju se još i na drugom mjestu, i to: Rodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila a Tercije 30. oktobra.

Sv. Olimp i Rodion behu sljedbenici apostola Petra; i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovijesti Neronovoj biješe obezglavljeni.

Erast bio najprije ekonom crkve Jerusalimske, a po tom episkop u Paneadi Palestinskoj.

Kvart bio episkop u Bejrutu; mnogo je stradao no mnoge je i priveo vjeri Hristovoj.

Sosipater bio episkop u Ikoniji, a Tercije bio drugim episkopom u istoj toj Ikoniji. Duhovno vojevaše, pobjednici biše, i vjencima se slave uvjenčaše.

Običaji i vjerovanja

Prema narodnim vjerovanjima danas se svi bolesni mole ovim svecima.

(Kurir)

SPC

svetac

