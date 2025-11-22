Dodik: Generacije će dr Ninkovića pamtiti kao uzor profesionalnosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je sa dubokom tugom primio vijest o smrti uglednog hirurga, primarijusa doktora Dragana Ninkovića, koji se dugo godina nalazio i na čelu Odjeljenja hirurgije u brčanskoj bolnici.

"Doktor Ninković bio je istaknuta ličnost, čije su znanje, iskustvo i predanost ostavili neizbrisiv trag, ne samo u medicini, već i ukupnom društvenom životu Brčkog, Republike Srpske i BiH. Svojim radom zadužio je zdravstveni sistem naše zemlje", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je tokom rata, doktor Ninković u Brčkom izveo više od 1.000 operacija na pacijentima sa politraumama, izazvanim ratnim dejstvima, a njegovu stručnost i humanost cijenili su svi u BiH.

Generacije ljekara, dodao je lider SNSD-a, pamtiće ga kao uzor profesionalnosti, a njegova posvećenost ostaće trajna inspiracija svim medicinskim radnicima.

"Povodom smrti doktora Dragana Ninkovića, upućujem izraze najdubljeg saučešća porodici, prijateljima i svima koji su cijenili njegova djela i zasluge", naglasio je Dodik.

Ugledni brčanski ljekar Dragan Ninković preminuo je večeras u Banjaluci nakon duže bolesti.

Rođen je 14. novembra 1954. godine u Novom Sadu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Medicinski fakultet 1978. godine.

U Brčko je preselio 1. novembra 1978. odakle odlazi na služenje vojnog roka u školu rezervnih oficira na VMA u Beogradu. Iz JNA se vraća u Brčko i 6. novembra 1979. godine počinje da radi u brčanskoj Bolnici.

U ratnim dešavanjima pokazao je stručnost i humanizam. Tokom rata od 1992. do 1995. godine izveo je oko 1.000 operacija na pacijentima sa politraumama izazvanim ratnim dejstvima. U istom periodu izveo je više stotina drugih operacija.

Od 1992. do 1997. godine nalazio se na dužnosti šefa hiruškog odjeljenja u brčanskoj Bolnici "Sveti Vasilije Veliki".

Doktor Dragan Ninković od 2000. do 2017. takođe obavlja dužnost šefa hirurgije u brčanskoj Bolnici.

U penziju je ispraćen 2019. godine.