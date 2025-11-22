Logo

Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

Душан Влаховић
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

U centru pažnje meča na "Artemio Frankiju" bio je srpski reprezentativac Dušan Vlahović, koga su navijači njegovog bivšeg kluba rasistički vrijeđali dobar dio poluvremena.

Delegat Ranijeri je dva puta prekidao meč Fiorentine i Juventusa zbog pogrdnih skandiranja na račun srpskog napadača i tek kada je ih je drugi put upozorio da će meč biti prekinut, skandiranje je prestalo i meč je nastavljen.

Vlahović je htio da napusti utakmicu, ali ga je sudija Doveri posavjetovao da to ne uradi, pa je on ipak ostao na terenu.

