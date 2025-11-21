Kruže priče: Srbija bi ipak mogla na Svjetsko prvenstvo?

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, jer je kvalifikacionu grupu završila na trećem mjestu, iza Engleske i Albanije.

Ipak, postoji mala mogućnost da se Srbija ipak nađe na Mundijalu naredne godine, zahvaljujući jednoj zanimljivoj, ali u isto vrijeme bizarnoj ideji koja stiže iz Rusije.

Rusija je već tri godine van svih međunarodnih takmičenja – njihovi klubovi izbačeni su iz evropskih nadmetanja, a i reprezentacija je bila primorana da traži rivale među onima koji su bili spremni da odigraju prijateljske mečeve. Tako su u proteklom periodu odmjeravali snage s Bolivijom, Kubom, Brunejem i sličnim selekcijama.

Međutim, sada prenose strani mediji da bi Rusija mogla da organizuje svoje "Svjetsko prvenstvo", koje bi se održavalo iduće godine.

Naravno, ovo takmičenje bi se održavalo u Rusiji, koja je prije samo sedam godina i sama organizovala Svjetsko prvenstvo koje je osvojila selekcija Francuske.

Reklo bi se da Vladimir Putin ima plan kako da direktno odgovori FIFA za sve njihove sankcije.

Pored Srbije, sa Balkana bi mogle da učestvuju i Mađarska, ali i BiH, ukoliko preko baraža ne uspije doći do Mundijala.

Još nema zvanične potvrde da je plan u razradi, ali, sve više se priča o tome.