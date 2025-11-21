Logo
Kruže priče: Srbija bi ipak mogla na Svjetsko prvenstvo?

Izvor:

ATV

21.11.2025

15:31

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?
Foto: Tanjug / AP

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, jer je kvalifikacionu grupu završila na trećem mjestu, iza Engleske i Albanije.

Ipak, postoji mala mogućnost da se Srbija ipak nađe na Mundijalu naredne godine, zahvaljujući jednoj zanimljivoj, ali u isto vrijeme bizarnoj ideji koja stiže iz Rusije.

Haker

Region

Starica mislila da ulaže u zlato i ostala bez 98.000 evra

Rusija je već tri godine van svih međunarodnih takmičenja – njihovi klubovi izbačeni su iz evropskih nadmetanja, a i reprezentacija je bila primorana da traži rivale među onima koji su bili spremni da odigraju prijateljske mečeve. Tako su u proteklom periodu odmjeravali snage s Bolivijom, Kubom, Brunejem i sličnim selekcijama.

Međutim, sada prenose strani mediji da bi Rusija mogla da organizuje svoje "Svjetsko prvenstvo", koje bi se održavalo iduće godine.

Naravno, ovo takmičenje bi se održavalo u Rusiji, koja je prije samo sedam godina i sama organizovala Svjetsko prvenstvo koje je osvojila selekcija Francuske.

nermin nikšić

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

Reklo bi se da Vladimir Putin ima plan kako da direktno odgovori FIFA za sve njihove sankcije.

Pored Srbije, sa Balkana bi mogle da učestvuju i Mađarska, ali i BiH, ukoliko preko baraža ne uspije doći do Mundijala.

Još nema zvanične potvrde da je plan u razradi, ali, sve više se priča o tome.

Fudbalska reprezentacija Srbije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Rusija

