Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić ocijenio je danas da direktno miješanje ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Rame Isaka i SDP-a BiH u izborni ciklus u Republici Srpskoj govori da su im prijeko potrebni "neki podobni Srbi" koji će vjerovatno pristati na mnogo čega, pa i na smanjenje nadležnosti.

"S obzirom na to da su osvjedočeni mrzitelji Republike Srpske pozvali da se glasa za Branka Blanušu, znači da će biti jasno glasačima u Srpskoj za koga treba da glasaju i da trebaju podržati Sinišu Karana, pravog i istinskog patriotu i zaštitnika Republike Srpske koji će nastaviti politiku koju je vodio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik", rekao je Vujičić Srni.

Region Djeca pronašla dvije ručne bombe

Vujičić je naglasio da se ljudi iz SNSD-a nikada ne bi miješali, niti ih zanima za koga će glasati građani u FBiH.

"Očigledno je da SDP-u i Isaku trebaju neki podobni Srbi, a ne SNSD", dodao je Vujičić.

SDP BiH je danas pozvao svoje članove i simpatizere u Republici Srpskoj da svojim glasovima na predstojećim vanrednim izborima podrže Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak juče se oglasio povodom predstojećih izbora u Republici Srpskoj, poručivši građanima da ne podrže Sinišu Karana, navodeći da je riječ o "drugom Dodiku".