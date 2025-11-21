Djeca pronašla dvije ručne bombe

Izvor:
SRNA
21.11.2025
16:14
Komentari:0
U opštini Tuzi djeca su pronašla dvije ručne bombe u blizini objekata u kojima se nalaze Carina, Policija, Fronteks, kao i zgrada u kojoj žive četiri porodice, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore preuzeo je bombe.
"Preduzimamo mjere i radnje na ovom slučaju", saopšteno je iz Uprave policije.
BiH
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Emisije
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
32
18
30
18
27
18
20
18
17
Trenutno na programu