Djeca pronašla dvije ručne bombe

SRNA

21.11.2025

16:14

Дјеца пронашла двије ручне бомбе
Foto: Pixabay

U opštini Tuzi djeca su pronašla dvije ručne bombe u blizini objekata u kojima se nalaze Carina, Policija, Fronteks, kao i zgrada u kojoj žive četiri porodice, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore preuzeo je bombe.

"Preduzimamo mjere i radnje na ovom slučaju", saopšteno je iz Uprave policije.

Crna Gora

bombe

18

32

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

18

30

Tri žene pronađene mrtve: Građani strahuju od serijskog ubice

18

27

Srceparajuće: Objavljena pjesma u čast svirepo ubijene Aldine Jahić

18

20

Cijeli Balkan u transu zbog predmeta iz doma Karlosa Alkaraza

18

17

Orban: Evropu treba spriječiti da zarati sa Rusijom

