Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

Policijska uprava zagrebačka saopštila je danas, 21. novembra, da su, vezano za požar u Vjesnikovom neboderu, dvojica 18-godišnjaka predata pritvorskom nadzorniku.

„Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela, 'teško djelo protiv opšte bezbjednosti' u vezi krivičnog djela 'dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom'“, navodi se u policijskom saopštenju.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak, 17. novembra, oko 21:50 sati na Slavonskoj aveniji, zajedno sa drugoosumnjičenim 18-godišnjakom, došao do zgrade Vjesnika, gdje su zajedno preskočili ogradu i ušli u krug navedenog trgovačkog društva.

„Nakon toga, sumnja se, zajedno sa još jednim maloletnikom, ušli su u samu zgradu i popeli se na 15. sprat, gdje ih je dočekalo dvoje maloletnika“, navode iz policije.

Sumnja se da je zatim prvoosumnjičeni izazvao požar tako što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a nakon toga je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz iste kutije i potom ga odbacio, usljed čega je požar brzo zahvatio okolne prostorije. Time je pričinjena materijalna šteta velikih razmjera.

„Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a krivična prijava podnijeta je nadležnom državnom tužilaštvu. U odnosu na osumnjičene osobe nisu zabilježena prethodna kriminalistička istraživanja“, navodi policija.

Prema pisanju hrvatskih medija, osamnaestogodišnji mladić koji se jutros predao policiji u Zagrebu, a koji se povezuje sa požarom u Vjesnikovom neboderu, saslušan je u Državnom tužilaštvu, gdje je izjavio da se ne osjeća krivim.

Hrvatski mediji nezvanično navode da grupa osumnjičenih mladića prebacuje krivicu s jednih na druge.

Zagrebački Jutarnji list nezvanično saznaje da je grupa maloletnika i mlađih punoljetnika u Vjesnikov neboder ušla kroz prozor na prvom spratu oko 22:30 sati, u noći kada je izbio požar.

Inspiraciju su, navodno, pronašli na društvenim mrežama, gdje su naišli na grupe o napuštenim ili slabo korištenim objektima. Htjeli su samo neprimetno da uđu i da se snime za TikTok izazov, ali sve, kako se navodi, pošlo je naopako kada je izbio požar.

Danas saslušani osamnaestogodišnjak negirao je krivicu i naveo da nije vidio trenutak kada je izbila vatra niti ko je tačno podmetnuo požar.