Logo
Large banner

Hrvatskom saboru upućen Prijedlog zakona o izgradnji centra na Trgovskoj gori

Izvor:

SRNA

21.11.2025

11:24

Komentari:

0
Хрватском сабору упућен Приједлог закона о изградњи центра на Трговској гори
Foto: ATV

Vlada Hrvatske uputila je u hitnu parlamentarnu procedu Prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH.

Ovim zakonom se obezbjeđuje prostorno plansko utvrđivanje lokacije tog centra na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Osim toga, ovim prijedlogom zakona se stvaraju preduslovi za procjenu uticaja centra na životnu sredinu.

трговска битно

Republika Srpska

Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

Donošenjem ovog zakona, kako je navedeno, stvaraju se preduslovi za ispunjenje zahtjeva Međudržavne komisije Hrvatske i Slovenije da se što prije krene sa izgradnjom centra i da preuzimanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško" počne najkasnije početkom 2028. godine.

U obrazloženju ovog prijedloga zakona navodi se da će njegovim donošenjem biti ispunjeni zahtjevi iz direktive Evropske zajednice za atomsku energiju.

Predviđeno je da centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bude organizaciona jedinica Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane "Krško".

Борислав Бојић

Republika Srpska

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

U centru bi se zbrinjavao institucionalni radioaktivni otpad sa teritorije Hrvatske te polovina nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško".

Na sajtu Hrvatskog sabora ovaj prijedlog je zaveden kao novi akt ali još nije uvršten u dnevni red plenarne sjednice.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Trgovska gora

Hrvatski sabor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Став свих институција - Неприхватљива градња одлагалишта на Трговској гори

BiH

Stav svih institucija - Neprihvatljiva gradnja odlagališta na Trgovskoj gori

1 mj

0
Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

BiH

Hrvatska gradi odlagalište radioaktivnog otpada na samoj granici sa BiH

1 mj

4
"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

Republika Srpska

"Hrvatska više ne skriva podmukle namjere o odlaganju nuklearnog otpada"

1 mj

0
"Неприхватљиво да Регулаторна агенција игнорише проблем Трговске горе"

BiH

"Neprihvatljivo da Regulatorna agencija ignoriše problem Trgovske gore"

3 mj

0

Više iz rubrike

Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Region

Maloljetnici osumnjičeni za krađu crkve u Ulcinju

12 h

0
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Region

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

14 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Ženu udario automobil, preminula na mjestu nesreće

15 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner