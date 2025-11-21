Hrvatskom saboru upućen Prijedlog zakona o izgradnji centra na Trgovskoj gori

Vlada Hrvatske uputila je u hitnu parlamentarnu procedu Prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH.

Ovim zakonom se obezbjeđuje prostorno plansko utvrđivanje lokacije tog centra na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Osim toga, ovim prijedlogom zakona se stvaraju preduslovi za procjenu uticaja centra na životnu sredinu.

Republika Srpska Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

Donošenjem ovog zakona, kako je navedeno, stvaraju se preduslovi za ispunjenje zahtjeva Međudržavne komisije Hrvatske i Slovenije da se što prije krene sa izgradnjom centra i da preuzimanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško" počne najkasnije početkom 2028. godine.

U obrazloženju ovog prijedloga zakona navodi se da će njegovim donošenjem biti ispunjeni zahtjevi iz direktive Evropske zajednice za atomsku energiju.

Predviđeno je da centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bude organizaciona jedinica Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane "Krško".

Republika Srpska Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

U centru bi se zbrinjavao institucionalni radioaktivni otpad sa teritorije Hrvatske te polovina nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško".

Na sajtu Hrvatskog sabora ovaj prijedlog je zaveden kao novi akt ali još nije uvršten u dnevni red plenarne sjednice.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.