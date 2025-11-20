Ženu udario automobil, preminula na mjestu nesreće

Žena pješak poginula je saobraćajnoj nesreći u gradu Sveti Ivan Zelina.

Automobil je ženu udario u 17.45 časova.

Prema informacijama policije, žena je na mjestu preminula.

Zbog uviđaja saobraćaj je dijelom ulice u kojoj se desila saobraćajna nesreća obustavljen je i trenutno se odvija obilazno, prenose mediji. Policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila okolnosti nesreće.