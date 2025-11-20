Zbog poplava u Ulcinju zatvorene pojedine ulice, voda prodrla u kuće

Poplave su ponovo pogodile opštinu Ulcinj, a najkritičnije je bilo u Ulici Majke Tereze.

Prema riječima sekretara za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Amira Mehmetija, ova ulica bila je zatvorena za saobraćaj nekoliko sati, dok je voda prodrla u više kuća.

Teška situacija zabilježena je i na ulazu u naselje Đerane 2, gdje se voda iz kanala Bratice izlila i poplavila prilaznu ulicu.

Poplavljena je bila i jedna kolovozna traka na magistralnom putu Bar–Ulcinj, na potezu od naselja Krute do samog ulaza u Ulcinj.

Saobraćaj je na ovom dijelu bio znatno otežan, jer se velika količina vode slivala magistralom prema gradu.