Hrvatska: Uhapšen bivši direktor psihijatrije zbog korupcije

Izvor:

Indeks

20.11.2025

09:02

Hrvatska policija
Foto: MUP HR

Na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine jutros je uhapšeno nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju, a istragom je obuhvaćeno i nekoliko pravnih lica, saopšteno je iz hrvatske policije.

''Osumnjičeni će nakon provođenja hitnih dokaznih radnji biti predati u pritvorsku policijsku jedinicu'', dodaje se u saopštenju.

Uhapšene osobe osumnjičene su za krivična djela u vezi sa izvođenjem građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.

Region

Roditelji traže pravdu za žrtve: "Korupcija je odnijela živote naše d‌jece"

Među uhapšenima je i Vladimir Grošić, bivši direktor Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u Jankomiru, saznaje portal Indeks.

Krajem oktobra Gradska uprava Zagreba objavila je da je Grošić razriješen dužnosti zbog utvrđenih nepravilnosti u postupcima nabavke i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za zavisnosti Klinike "Sveti Ivan".

Hrvatska

hapšenje

korupcija

