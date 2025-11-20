Hrvatska: Uhapšen bivši direktor psihijatrije zbog korupcije

Izvor:
Na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine jutros je uhapšeno nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju, a istragom je obuhvaćeno i nekoliko pravnih lica, saopšteno je iz hrvatske policije.
''Osumnjičeni će nakon provođenja hitnih dokaznih radnji biti predati u pritvorsku policijsku jedinicu'', dodaje se u saopštenju.
Uhapšene osobe osumnjičene su za krivična djela u vezi sa izvođenjem građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.
Među uhapšenima je i Vladimir Grošić, bivši direktor Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u Jankomiru, saznaje portal Indeks.
Krajem oktobra Gradska uprava Zagreba objavila je da je Grošić razriješen dužnosti zbog utvrđenih nepravilnosti u postupcima nabavke i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za zavisnosti Klinike "Sveti Ivan".
