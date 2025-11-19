Istraga u toku: Oskrnavljen pravoslavni hram u Ulcinju

19.11.2025
20:55
Komentari:0
Pravoslavni hram Svetog Nikolaja pod Bijelom gorom u Ulcinju obijen je i oskrnavljen, saopštila je Crkvena opština Ulcinj.
Ovaj nemili događaj desio se sinoć.
Tom prilikom načinjena je materijalna šteta na vratima, a u unutrašnjosti hrama su razbacani bogoslužbeni predmeti i crkveni inventar.
Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta i izvršila uviđaj.
Iz Crkvene opštine Ulcinj izražavaju nadu da će počinioci ovog gnusnog djela biti pronađeni i pravno procesuirani.
