Istraga u toku: Oskrnavljen pravoslavni hram u Ulcinju

19.11.2025

20:55

Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу
Foto: SRNA

Pravoslavni hram Svetog Nikolaja pod Bijelom gorom u Ulcinju obijen je i oskrnavljen, saopštila je Crkvena opština Ulcinj.

Ovaj nemili događaj desio se sinoć.

Tom prilikom načinjena je materijalna šteta na vratima, a u unutrašnjosti hrama su razbacani bogoslužbeni predmeti i crkveni inventar.

Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta i izvršila uviđaj.

Iz Crkvene opštine Ulcinj izražavaju nadu da će počinioci ovog gnusnog djela biti pronađeni i pravno procesuirani.

Ulcinj

