Policija ispituje dvoje mladih zbog požara u Vjesniku

19.11.2025
Neboder Vjesnika u Zagrebu izgorio je u velikom požaru koji je izbio u ponedjeljak naveče. Na raskrsnici Slavonske avenije i Savske ceste na snazi je posebna regulacija saobraćaja.
Na terenu su i danas policija i vatrogasci koji dežuraju. Vatrogasci su imali više intervencija radi pojavljivanja dima u neboderu. U neboder još ne mogu ući jer su statičari zaključili da je zgrada i dalje opasna za ljude, pa u nju zasad niko ne smije ući.
Iz istog razloga još uvijek nije počeo ni policijski uviđaj. Ali, danas se objavljeno da je policija privela dvoje mladih na informativni razgovor zbog sumnji da bi mogli biti imati saznanja o izbijanju požaru.
Kako saznaje "Indeks", policija je na razgovor zbog požara Vjesnika dovela dvoje mladih, a ne više mladića kao što je prvobitno objavljeno.
