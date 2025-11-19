Apokaliptične scene na ulicama Budve, grad pod vodom

Obilne padavine koje su jutros pogodile opštinu Budva izazvale su masovno plavljenje ulica i ozbiljno ugrozile više naselja, zbog čega su tri ekipe Službe zaštite i spasavanja hitno upućene na teren.

Scene na ulicama ovog crnogorskog grada su nalik apokalipsi!

Prema navodima crnogorskih medija, građani neprestano pozivaju nadležne službe, prijavljujući poplave koje otežavaju normalno kretanje i svakodnevne aktivnosti. Jedan čitalac je prenio i da je bujica pomjerila nekoliko automobila, dok se voda nezaustavljivo sliva niz gradske ulice.

Iz Službe zaštite i spasavanja saopštavaju da su brojna naselja u problemu, a kao ključni uzrok izlivanja navodi se zapušenost kanala za odvod atmosferskih voda, što onemogućava normalno oticanje ogromne količine padavina, prenosi RTV Budva.

Među najkritičnijim područjima je naselje Lazi, gdje je došlo do plavljenja stanova. Vatrogasne ekipe su neprekidno na terenu i pokušavaju da saniraju posljedice nevremena, ali zbog intenziteta padavina i količine vode situacija se mijenja iz minuta u minut.

Kako se može vidjeti na snimcima koje je objavio 192.rs, voda je za kratko vrijeme prekrila ulice, pretvorivši ih u bujične tokove. Nekoliko automobila je djelimično ili potpuno potopljeno, a scene na ulicama su poput apokalipse.