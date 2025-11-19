Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

Mobilni telefoni, pametni satovi, gazirana pića, ali i vještački nokti te neprimjerena šminka, zabranjeni su učenicima Osnovne škole Vrgorac novim Pravilnikom o kućnom redu koji je na snagu trebalo da stupi 7. oktobra.

Krešimir Kuran, direktor Osnovne škole Vrgorac, uveo je ove novine.

Većina roditelje je podržala prijedlog, a Kuran očekuje da će zabrana potaknuti učenike na više interakcije i aktivnosti bez tehnologije, prenose hrvatski mediji.

Odluka nije došla naglo, nego iz promišljanja o tome šta danas djeci najviše oduzima pažnju i zdravlje.

Zabrana, kako navode, nije uvedena da bi se nešto oduzelo, nego da bi se djeci dalo više. Više energije za igru, više koncentracije za nastavu, više prostora za stvarne razgovore. Iako se nekima takva odluka može činiti strogom, njena poruka je jednostavna - škola mora biti mjesto gdje se otvaraju umovi.

Kuran je naveo da na zabranu reaguju roditelji, djeca i radnici škole. Dodaje da je u razgovoru s nastavnicima fizičkog vaspitanja utvrdio da se škola svake godine bori s problemom sve većeg broja učenika s povišenom tjelesnom masom.

Nastavnici su primijetili da određeni broj učenika u školu redovno dolazi s gaziranim pićima u svojim torbama iako je dobro poznato koliko su štetna te da pridonose pretilosti, bolestima srca, bubrega i jetre, pa čak i dijabetesu.

''Imali smo par slučajeva gdje smo morali oduzeti mobitel. U tom slučaju roditelj dolazi u školu po njega. Ako se to ponovi, mobitel će biti zadržan u školi do kraja polugodišta'', objašnjava direktor Krešimir Kuran.

Benefiti zabrane vidljivi su i nakon samo mjesec dana.

''Vidim da puno više komuniciraju, zezaju se, smiju se, a događaju se i nekakvi nestašluci, ali to je bilo očekivano. Nama je to drago jer samim time im pomažemo da razvijaju socijalne vještine'', smatra pedagogica Mone Ademi.

Roditelji većinom podržavaju potez škole, iako ima onih koji se ne slažu potpuno s tim.

''Nastavnici tjelesnog su rekli da umjetni nokti na nastavi nisu opcija. Jednostavno smo morali zabraniti. I na neki način pomoći roditeljima u toj odluci. Sad se mogu pozvati na školu – evo, škola vam je to zabranila pa vam mi to nećemo napraviti''', kaže direktor.